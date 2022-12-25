Спецоперация на Украине

Память о погибшем участнике СВО увековечили в Волгоградской области

Спецоперация на Украине 25.12.2022 12:51
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25.12.2022 12:51



Мемориальную доску в память о бывшем ученике Александре Бузунове, погибшем при исполнении воинского долга, открыли в Еланской средней школе № 2. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в своем Telegram-канале сообщил глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов.  



Литвинов сообщил, что Александр Бузунов погиб 1 июня 2022 года. Посмертно он награжден Орденом Мужества.
- После торжественной линейки и минуты молчания к памятной доске были возложены цветы, после чего все желающие могли пройти в фойе, где в память о нашем защитнике был организован стенд, - сообщил глава района.
Фото: Дмитрий Литвинов / t.me

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