Память о погибшем участнике СВО увековечили в Волгоградской области









Мемориальную доску в память о бывшем ученике Александре Бузунове, погибшем при исполнении воинского долга, открыли в Еланской средней школе № 2. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в своем Telegram-канале сообщил глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов.













Литвинов сообщил, что Александр Бузунов погиб 1 июня 2022 года. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

- После торжественной линейки и минуты молчания к памятной доске были возложены цветы, после чего все желающие могли пройти в фойе, где в память о нашем защитнике был организован стенд, - сообщил глава района.

Фото: Дмитрий Литвинов / t.me



