Бывшие футболисты сине-голубых обыграли соперника с разгромным счетом - 7:0.
Спорт 24.12.2022 20:43
0
24.12.2022 20:43
Бывшие футболисты сине-голубых обыграли соперника с разгромным счетом - 7:0.
Сегодня, 24 декабря в манеже «Динамо» прошла товарищеская встреча, посвященная памяти бывшего защитника «Ротора» Александра Беркетова. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на поле манежа вышли экс-игроки «Ротора» и сборная журналистов Волгограда.
Бывшие футболисты сине-голубых обыграли соперника с разгромным счетом - 7:0.
В матче приняли участие легенды «Ротора» - Олег Веретенников, Владимир Файзулин, Валерий Бурлаченко, Игорь Суровикин, Николай Олеников, Дмитрий Котопуло, Виталий Абрамов.
Справка. Александр Беркетов умер в июне 2022 года в Москве, ему было 46 лет. Бывший защитник выступал за сине-голубых с 1993 по 2001 годы. Сыграл за основную команду и дубль более двухсот матчей. В 2013-м Александр Беркетов вновь вернулся в «Ротор» уже в качестве спортивного директора, также входил в тренерский штабФото СК "Ротор" VK
Детский турнир по дзюдо поддержала компания «Сады Придонья»19.12.2022 11:01
Спорт 19.12.2022 11:01
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами13.12.2022 17:14
Спорт 13.12.2022 17:14
Волгоградский «Ротор» попал в топ-5 российских клубов по домашней посещаемости06.12.2022 15:54
Спорт 06.12.2022 15:54
Центру развития гандбола в Волгограде присвоят имя Левона Акопяна30.11.2022 09:23
Спорт 30.11.2022 09:23
Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 января28.11.2022 21:05
Спорт 28.11.2022 21:05
Волгоградский «Ротор» покинули футболисты Алейник и Козлов18.11.2022 17:32
Спорт 18.11.2022 17:32
Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в Сочи16.11.2022 09:51
Спорт 16.11.2022 09:51
«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:113.11.2022 15:45
Спорт 13.11.2022 15:45
«"Ротор" забил, тренер перекрестился»: волгоградцы одержали долгожданную победу в матче с «Кубанью-Холдингом»09.11.2022 21:37
Спорт 09.11.2022 21:37
ВТЗ организовал открытый турнир по волейболу имени С.Т. Папина07.11.2022 11:28
Спорт 07.11.2022 11:28
"Чего-то не хватило": волгоградский "Ротор" сыграл вничью с "Биологом" - 2:204.11.2022 16:11
Спорт 04.11.2022 16:11
Легендарный волгоградский футболист вернулся в "Ротор"02.11.2022 14:35
Спорт 02.11.2022 14:35
Волгоградский тренер возглавил клуб соперников «Ротора»31.10.2022 21:10
Спорт 31.10.2022 21:10
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» оценил шансы получить 65 миллионов от Facebook*30.10.2022 13:48
Спорт 30.10.2022 13:48
Волгоградский «Ротор» выстрадал минимальную победу в матче с «Машуком-КМВ»29.10.2022 19:29
Спорт 29.10.2022 19:29