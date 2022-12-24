Спорт

В Волгограде легенды «Ротора» сыграли в матче памяти Александра Беркетова

Спорт 24.12.2022 20:43
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24.12.2022 20:43



Сегодня, 24 декабря  в манеже «Динамо» прошла товарищеская встреча, посвященная памяти бывшего защитника «Ротора» Александра Беркетова. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на поле манежа вышли экс-игроки  «Ротора» и сборная журналистов Волгограда.  

Бывшие футболисты сине-голубых обыграли соперника с разгромным счетом -  7:0.  



В матче приняли участие легенды  «Ротора» -  Олег Веретенников, Владимир Файзулин, Валерий Бурлаченко, Игорь Суровикин, Николай Олеников, Дмитрий Котопуло, Виталий Абрамов.



Справка. Александр Беркетов умер в июне 2022 года в Москве, ему было 46 лет.  Бывший защитник выступал за сине-голубых с 1993 по 2001 годы. Сыграл за основную команду и дубль более двухсот матчей. В 2013-м Александр Беркетов вновь вернулся в «Ротор» уже в качестве спортивного директора, также входил в тренерский штаб

Фото СК "Ротор" VK

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