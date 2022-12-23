Политика

Андрей Бочаров выйдет на связь с жителями Волгоградской области

Политика 23.12.2022 16:27
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23.12.2022 16:27


Губернатор Волгоградской области в предстоящий вторник, 27 декабря, планирует провести прямую линию с жителями региона. Трансляция общения Андрея Бочарова с волгоградцами будет вестись на трех площадках. Уже сегодня можно направлять вопросы главе региона.

Прямой эфир будет организован в двух сообществах в социальной сети в «ВКонтакте»: 

  1. На официальной странице администрации Волгоградской области – https://vk.com/region_34
  2. В группе ЦУР в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/tsur34

Также увидеть прямую линию можно будет на официальном сайте администрации региона – Volgograd.ru

Для сбора вопросов и обращений жителей Волгоградской области в Telegram уже запущен чат-бот https://t.me/pryamayaliniya34_bot

Обращения принимаются как в письменном виде, так и в видеоформате. 

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