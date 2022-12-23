Андрей Бочаров выйдет на связь с жителями Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области в предстоящий вторник, 27 декабря, планирует провести прямую линию с жителями региона. Трансляция общения Андрея Бочарова с волгоградцами будет вестись на трех площадках. Уже сегодня можно направлять вопросы главе региона.

Прямой эфир будет организован в двух сообществах в социальной сети в «ВКонтакте»: