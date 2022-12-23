Андрей Бочаров выйдет на связь с жителями Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области в предстоящий вторник, 27 декабря, планирует провести прямую линию с жителями региона. Трансляция общения Андрея Бочарова с волгоградцами будет вестись на трех площадках. Уже сегодня можно направлять вопросы главе региона.
Прямой эфир будет организован в двух сообществах в социальной сети в «ВКонтакте»:
- На официальной странице администрации Волгоградской области – https://vk.com/region_34
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В группе ЦУР в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/tsur34
Также увидеть прямую линию можно будет на официальном сайте администрации региона – Volgograd.ru
Для сбора вопросов и обращений жителей Волгоградской области в Telegram уже запущен чат-бот https://t.me/pryamayaliniya34_bot.
Обращения принимаются как в письменном виде, так и в видеоформате.