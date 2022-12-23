



В Волгоградской области сократилось количество школ, закрытых на карантин в связи с ОРВИ и гриппом. Если в начале недели в регионе на удаленке находилось 29 общеобразовательных учреждений, то к 23 декабря это количество сократилось до 15-ти.

– По состоянию на 23 декабря полностью на профилактические мероприятия по ОРВИ закрыто 15 школ в Волгоградской области, – прокомментировали ИА «Высота 102» в профильном региональном комитете.

Одновременно количество классов, закрывшихся на карантин, не существенно, но все же выросло с начала недели. На сегодня ограничительные мероприятия введены в 90 классах, в то время как в начале недели на удаленке находилось 80.