Здравоохранение

Волгоградские школы возвращаются с удаленки. Из-за ОРВИ закрывают классы

Здравоохранение 23.12.2022 16:17
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23.12.2022 16:17


В Волгоградской области сократилось количество школ, закрытых на карантин в связи с ОРВИ и гриппом. Если в начале недели в регионе на удаленке находилось 29 общеобразовательных учреждений, то к 23 декабря это количество сократилось до 15-ти. 

– По состоянию на 23 декабря полностью на профилактические мероприятия по ОРВИ закрыто 15 школ в Волгоградской области, – прокомментировали ИА «Высота 102» в профильном региональном комитете. 

Одновременно количество классов, закрывшихся на карантин, не существенно, но все же выросло с начала недели. На сегодня ограничительные мероприятия введены в 90 классах, в то время как в начале недели на удаленке находилось 80. 

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