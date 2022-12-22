Политика

Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ

Политика 22.12.2022 17:41
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22.12.2022 17:41


Губернатор Волгоградской области  сегодня, 22 декабря, принимает участие в Госсовете РФ при Президенте России по молодежной политике. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, президент России Владимир Путин обратился к участникам с приветственной речью, в которой подчеркнул  значимость реализуемых сегодня проектов для следующих поколений. 

Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые люди, которые представляют сегодня наши различные подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь, уже через 20, а кто-то через 10 лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем, – сказал глава государства. 

Ключевая задача на сегодня, подчеркнул Владимир Путин, обеспечить преемственность поколений. 

Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны, – сказа он.

Среди участников Госсовета – руководители регионов. Андрей Бочаров представляет Волгоградскую область, где на протяжении ряда лет ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, созданию условий для самореализации юного поколения, популяризации здорового образа жизни. 

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