Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ

Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 декабря, принимает участие в Госсовете РФ при Президенте России по молодежной политике. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, президент России Владимир Путин обратился к участникам с приветственной речью, в которой подчеркнул значимость реализуемых сегодня проектов для следующих поколений.

– Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые люди, которые представляют сегодня наши различные подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь, уже через 20, а кто-то через 10 лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем, – сказал глава государства.

Ключевая задача на сегодня, подчеркнул Владимир Путин, обеспечить преемственность поколений.

– Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны, – сказа он.

Среди участников Госсовета – руководители регионов. Андрей Бочаров представляет Волгоградскую область, где на протяжении ряда лет ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, созданию условий для самореализации юного поколения, популяризации здорового образа жизни.