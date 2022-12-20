На химпредприятии в Волгограде погиб мастер цеха, его напарник в больнице

Происшествия 20.12.2022 11:09
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20.12.2022 11:09
Один сотрудник погиб и еще один пострадал на химическом предприятии в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102».
— На промышленной площадке АО «Каустик» в Красноармейском районе Волгограда констатирована смерть мастера цеха. Инцидент произошел вчера, — рассказал информагентству руководитель Центра общественных связей группы НИКОХИМ Валерий Таранов. — Около 14.00 в цехе по производству каустической соды мастер во время проведения антикоррозийных работ почувствовал себя плохо. Была вызвана скорая помощь. Медики начали оказывать первую помощь, но сотрудник скончался. Причины смерти выясняются.
По словам Таранова, работы проводились в одной из пустых емкостей. Напарник мастера пытался его вытащить и позвал на помощь. Сотрудника отправили в больницу № 25 в токсикологическое отделение.
— Про отравление мы не говорим. Завтра его готовят к выписке, — добавил руководитель Центра общественных связей группы НИКОХИМ.
В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили, что мужчина находится в лечебном учреждении.
— В больницу № 25 доставлен 60-летний мужчина. Состояние относительно удовлетворительное, — прокомментировали в облздраве. — Находится в центре острых отравлений.
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