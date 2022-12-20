Искавший легких денег 20-летний житель Волгограда готовится к суду

В Волгограде 20-летний местный житель готовится предстать перед судом. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек был задержан оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области летом 2022 года. Он ездил по квартирам стариков, врал им о случившихся ДТП с участием близких и забирал деньги. После этого курьер переводил средства своим «работодателям»-мошенникам.

– В начале августа 2022 года нашел в сети Интернет объявление о работе курьером. Общаясь в режиме переписки с виртуальным работодателем, он понял, что становится участником преступной схемы. И тем не менее, за трое суток работы волгоградец посетил семь пенсионерок, у которых забрал свыше 3 миллионов рублей. Наличность юноша перевел на счета организаторов преступлений, оставив себе небольшой процент, – рассказали в региональном управлении МВД России.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками УМВД России по Волгограду по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». В настоящее время оно уже передано в Волжский городской суд.

Ближайшие шесть лет искавший легких денег молодой человек может провести в заключении.