Теперь видны чердак и крыша: потолок обрушился в жилом доме на юге Волгограда

В доме №40 в поселке Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда рухнул потолок. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, происшествие случилось 18 декабря в квартире №16, где проживает пожилая женщина.

– В это время она находилась дома, по счастливому стечению обстоятельств, в другой комнате, – рассказали волгоградцы.

Отвалившийся кусок потолка оказался внушительным по размеру – примерно полтора метра в ширину и в длину. Теперь из квартиры пенсионерки хорошо видны чердак и крыша.

Прибывшие 19 декабря рабочие УК «Город 134» сообщили неутешительную весть – обрушение произошло из-за сгнивших чердачных балок.

Дом №40 в поселке Саши Чекалина был признан аварийным в 2021 году. Жителям пообещали, что их переселят до 2025 года. Но люди теперь боятся жить в доме, где в любой момент может убить рухнувшим потолком.

В УК "Город 134" корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что в настоящее время сотрудники компании устраняют последствия происшествия.

– Вчера рабочие убрали обрушившиеся конструкции, сегодня работы будут продолжены – потолок закроют новыми балками, - заверила заместитель директора УК "Город 134" Ирина Дегтярева.

По словам замруководителя УК, компания управляет домом №40 только с сентября этого года.

- Дом был построен в 1957 году, состояние его, как и многих других зданий в поселке Саши Чекалина, очень плачевное, - подчеркнула она.