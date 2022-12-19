Хватило пяти минут: опубликованы фото выгоревшей маршрутки №94

В Волгограде утром 19 декабря на проспекте Столетова загорелась маршрутка №94. Все пассажиры успели покинуть салон, обошлось без пострадавших. По сообщению очевидцев, транспортное средство выгорело дотла за считанные минуты. При этом, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль недавно проходил техосмотр.
– По данным ГИБДД, транспортное средство имело действующую диагностическую карту, своевременно проходило технический осмотр, – сообщили в региональном управлении.
Также полицейские поделились фотографиями с места происшествия.
Напомним, по сведениям ГУ МЧС, сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило диспетчеру в 11.11. Уже в 11.23 возгорание было ликвидировано. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы маршрутка сгорела дотла. По сведениям очевидцев, водитель первые минуты пытался потушить автомобиль с помощью огнетушителя.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области