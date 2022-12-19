В Волгограде назвали компанию, которая построит котельную за 2 миллиарда

Проектированием и строительством новой котельной в Волгограде займется ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подведении итогов аукциона на выполнение данных работ. Был определен победитель, который снизил начальную стоимость контракта с 2 миллиардов 169 миллионов 409 тысячи рублей до 2 миллиардов 60 миллионов 938 тысяч рублей. Проект, пояснили в мэрии, выполняется в рамках муниципально-частного партнерства.

Новая котельная, напомним, должна быть построена на ул. Глазкова, 22 до конца 2024 года. При этом старый объект, который располагается на ул. Глазкова, 15, должен быть демонтирован после ввода в эксплуатацию построенной котельной.

Как подчеркнули в мэрии, компания, победившая в аукционе, имеет большой опыт в строительстве капитальных объектов различного назначения, в том числе социальных.

Строительная фирма, как следует из открытых данных, активно ведет жилищное строительство, также занималась в свое время достройкой проблемных жилых комплексов. «Пересвет-Юг» в прошлом году получил заказ на строительство школы в Дзержинском районе Волгограда. Компания была единственным участником объявленного аукциона. Также компания строила жилье для детей-сирот, переселенцев из аварийных домов и занималась другими социальными объектами.