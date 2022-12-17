В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублей









В Волгограде 16 декабря подвели итоги аукциона на выполнение работ по проектированию и строительству новой котельной в центре города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, определен победитель, который построит объект за 2 миллиарда 60 миллионов 938 тысяч рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла 2 миллиарда 169 миллионов 409 тысяч рублей.





На аукцион было подано три заявки. Название компании, которую признали победителем, пока не раскрывается, и контракт с заказчиком – МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» - еще не заключен.





Здание новой котельной должно появиться по адресу ул. Глазкова, 22. Рядом, на ул. Глазкова, 15 находится здание старой котельной, которая будет демонтирована. Работы по возведению нового объекта должны закончиться к концу 2024 года.





В новом здании, согласно техзаданию, разместится котельный зал, электрощитовая, трансформаторная подстанция. Объем системы котельной составит 12000 кубических метров.