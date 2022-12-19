Ревнивый муж сжег дом и машину супруги в Волгоградской области









В Волгоградской области по подозрению в поджоге недостроенного дома и автомобиля Daewoo Matiz задержан житель Ленинского района.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть полиции позвонила 32-летняя жительницы одного из сел района, которая сообщила о том, что ее супруг поджег ее автомобиль и недостроенный дом. Огонь был потушен прибывшими к месту возгорания пожарными.

Оперативники установили, что нетрезвый муж заявительницы начал высказывать супруге необоснованные подозрения в неверности. Потом разозлившись, он вышел во двор и поджег сиденье иномарки, принадлежащей супруге, а затем совместно строящийся дом.













Свою вину задержанный признал.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



