Ревнивый муж сжег дом и машину супруги в Волгоградской области

Происшествия 19.12.2022 12:30
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19.12.2022 12:30
В Волгоградской области по подозрению в поджоге недостроенного дома и автомобиля Daewoo Matiz задержан житель Ленинского района.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть полиции позвонила 32-летняя жительницы одного из сел района, которая сообщила о том, что ее супруг поджег ее автомобиль и недостроенный дом. Огонь был потушен прибывшими к месту возгорания пожарными.
Оперативники установили, что нетрезвый муж заявительницы начал высказывать супруге необоснованные подозрения в неверности. Потом разозлившись, он вышел во двор и поджег сиденье иномарки, принадлежащей супруге, а затем совместно строящийся дом.
Свою вину задержанный признал.
Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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