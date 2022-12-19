«Людей успел высадить»: в Волгограде загорелась маршрутка №94





Едва не закончилось трагедией сегодняшнее происшествие в Красноармейском районе Волгограда, где дотла сгорела маршрутка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о загоревшемся микроавтобусе поступило диспетчеру сегодня, 19 декабря в 11-11 ч. Транспортное средство удалось потушить в 11-23 силами пожарного подразделения №7. Пострадавших нет, пояснили в ведомстве.

По словам очевидцев, происшествие случилось на проспекте Столетова около школы №38. Сгоревший микроавтобус работал на маршруте №94.

Свидетели рассказали, в момент возгорания в маршрутке находились пассажиры, но все успели покинуть салон. Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

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