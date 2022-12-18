Происшествия

Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушку

Происшествия 18.12.2022 18:51
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18.12.2022 18:51


В Красноармейском районе Волгограда сегодня днем водитель ассенизатора врезался в легковушку, которая от удара влетела в бетонный столб. Есть пострадавший. 

— По предварительной информации, 53-летний водитель за рулем КАМАЗа двигался по улице Мачтозаводской в сторону улица Панферова, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не выдержал безопасную дистанцию и  столкнулся с автомобилем LADA Granta. В результате аварии легковую машину отбросило на бетонный столб.

Известно, что водитель ассенизатора сел за руль, будучи лишенным прав. В ДТП пострадал водитель LADA.


— Ассенизатор имел явные признаки опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования отказался, — добавили в региональном главке МВД. — Собранные материалы направлены в мировой суд. 

Также уточняется, что водителю КАМАЗа грозит ответственность по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. 

Фото: читатели ИА «Высота102» / ГУ МВД России по Волгоградской области 

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