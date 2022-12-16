В Волгограде мужчина погиб из-за электрического обогревателя

В Советском районе Волгограда в одной из пятиэтажек обнаружен труп 84-летнего пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», тело находилось в сгоревшей квартире.

— 16 декабря примерно в 03.15 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. В квартире пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.26. Причина пожара устанавливается.

По информации от экстренных служб региона, в огне погиб 84-летний мужчина. В областном СУ СКР сообщили, что по факту смерти пенсионера организована проверка.

— Мужчина обнаружен при тушении пожара в квартире дома № 6 по улице Гвоздкова, где проживал один. Для отопления использовал электрические обогреватели, — пояснила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Соседи, увидев задымление, вызвали сотрудников МЧС, которые в ходе тушения пожара обнаружили тело мужчины.

Уточняется, что предварительная причина пожара является ненадлежащая эксплуатация электрического обогревателя.

— Предварительная причина смерти пенсионера — отправление угарным газом, — добавила Буянова.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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