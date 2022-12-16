В Волгоградской области почтальон обнаружил обожженный труп женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», тело 74-летней пенсионерки нашли в собственном доме.

— 15 декабря в одном из домов села Березовка Еланского района обнаружен труп хозяйки со следами термического воздействия, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Предварительная причина возгорания дома — оставление горючих материалов вблизи источника высокой температуры.

В региональном СУ СК РФ пояснили, что по факту смерти пенсионерки организована доследственная проверка.

— Женщина скончалась у себя дома в селе Березовка по улице Молодежной, где она проживала одна. Тело обнаружил почтальон, который принес ей пенсию. До момента обнаружения тела пожар потух сам, — прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В ходе осмотра места происшествия на кухне обнаружены следы пожара: обгорел пол, стены, потолок и предметы мебели.

Как уточнили в региональном СУ СКР, предварительной причиной возгорания стало неосторожное использование газовой плиты. Предположительно, из-за высокой температуры воспламенились тряпки, висевшие на двери духового шкафа.

— Очаг возгорания находился на кухне возле газовой плиты. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, — добавила Буянова.

Фото: архив ИА «Высота 102»