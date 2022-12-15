Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрации

49-летний волгоградец привлечен к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, мужчина наклеил на дверь здания администрации района листовку форматом А4 с текстом, «направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, выражая таким образом протест против использования Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

Тем самым, пояснили в суде, волгоградец «в публичной форме подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР». Личность мужчины установили сотрудники полиции, в результате его оштрафовали на 40 тысяч рублей.