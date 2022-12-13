Укушенного обезьяной 7-летнего ребенка взяли под наблюдение

В Волгоградской области на семилетнего ребенка напала обезьяна. Как стало известно ИА «Высота 102», малолетняя девочка попала в больницу.

— 11 декабря в 17.24 в экстренные службы поступила информация о том, что на организованной выставке контактных животных в Молодежном центре в Михайловке обезьяна укусила ребенка, — сообщает информагенство со ссылкой на Telegram-канал «Михайловские посиделки».

Авторы канала уточняют, что пострадавшего ребенка доставили в горбольницу для осмотра. Угрозы жизни и здоровью нет.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информацию об обращении в медучреждение подтвердили.

— 11 декабря 7-летний ребенок обращался в городскую больницу Михайловки, — пояснили в облздраве. — Оказана медицинская помощь. Установлено амбулаторное наблюдение.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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