Женщину, которая пострадала от летучей мыши, против ее желания сделали собственницей животного, а также обязали ее кормить и содержать. Невероятную историю рассказала жительница Михайловки Волгоградской области Лариса журналисту Григорию Гудкову, сообщает ИА «Высота 102».





Происшествия случилось 30 ноября в доме №131 по ул. Коммуны, в котором на втором этаже живет Лариса.

– Уже смеркалось, я лежала у себя в квартире на диване, – вспоминает женщина события того вечера. – Вдруг мой кот занервничал, шарахнулся в сторону. И тут на меня что-то свалилось. Я инстинктивно отбросила это в сторону, но почувствовала, что меня кто-то укусил. Потом я увидела, что по комнате мечется летучая мышь.

Шокированная женщина, еле поймав мышь, сначала не знала, куда бежать. Потом, сообразив, обратилась в больницу, где ей назначили профилактическую вакцину от столбняка и бешенства. Но сначала предложили лечь в больницу на два месяца. Женщина написала отказ и решила лечиться амбулаторно.

– После прививки от столбняка я едва выжила, – вспоминает Лариса. – Температура поднялась до 39, я лежала пластом, на работу, конечно, я пойти не могла. Информацию о том, что меня укусила мышь, врачи передали в Михайловскую ветстанцию по борьбе с болезнями животных. Там мне сказали, что я до 12 декабря сама должна наблюдать за состоянием мыши, кормить ее и поить. Мне пришлось купить ей клетку за 800 рублей. Я ей даю курицу, слежу, чтобы у нее все время была вода. Первые два дня ко мне приезжали сотрудники станции, смотрели на мышь. Потом заявили, что у них нет машины и сказали, что я сама должна теперь возить клетку с животным к ним. Мало того, мне выдали справку, что я теперь являюсь собственницей летучей мыши. Хотя почему эта мышь моя собственность? Я их не развожу, откуда она ко мне залетела, я не знаю.

Лариса предполагает, что «ночной демон» обитал на чердаке ее дома.

– Я и раньше слышала, что у потолка что-то скребется, но думала, что это обычные мыши, – рассказывает пострадавшая. – Возможно, она попала в мою квартиру из дымохода, но даже не представляю, как она пролезла. Никаких дырок у меня на потолке нет.

Видимо, о том, что произошло с Ларисой, ветслужба сообщила в управляющую компанию.

– Мне стали звонить какие-то люди, – рассказывает женщина. – Один сказал, что это не дымоход, и мол, это они за это не отвечают. Из управляющей компании «ЖК» даже обещали прийти. Я прождала целый день, но так никто и не пришел. Потом оказалось, что «они посмотрели вокруг дома и мышей не увидели. Ну конечно! В такой мороз они прямо летают вокруг нашего дома!

Пришлось изрядно понервничать Ларисе, и когда они пришла на очередную прививку в городскую больницу.

– В больнице мне отказались ее делать, отправили в поликлинику, я туда пошла, а там снова послали в больницу, – вспоминает жительница Михайловки. – Это было какое-то издевательство! Я потом уже сказала, что включу диктофон и все буду записывать. Только тогда мне сделали укол.





Между тем, теперь Ларисе на период проведения профилактических прививок сроком на полгода нельзя никуда уезжать из города и особенно тщательно следить за своим здоровьем.

– Но пока мое здоровье, похоже, никого не волнует, – говорит женщина. – Всех интересует только состояние мыши. Да она прекрасно себя чувствует! Во всяком случае, гораздо лучше, чем я!

Самое интересно, что Ларисе никто не сообщает, что ей надо будет делать после окончания периода наблюдения за ее нечаянной «новой собственностью».

– Может, я ее теперь должна выпустить? Тогда куда – на чердак или просто на волю, чтобы она, не дай Бог, еще кого-нибудь укусила? Судя по тому, что меня сделали ее собственницей, я так поняла, что это теперь моя личная проблема. Убить я ее не смогу – я не садистка. Но и жить с ней бок о бок тоже не хочется, – рассуждает женщина.

Лариса даже подумывает о том, чтобы вообще уехать из квартиры.

– Но разве это выход? Давайте все уедем жить в лес, а в наших квартирах пусть живут летучие мыши, – иронизирует женщина.

Жительница Михайловки не исключает, что ей придется обратиться в суд, чтобы компенсировать моральный и материальный ущерб, который она понесла после укуса животного.

– Летучие мыши могут быть разносчиками разных опасных заболеваний, в том числе и коронавируса, – говорит Лариса. - Мне теперь придется проходить процедуры по очистке крови, да и прививки от столбняка и бешенства здоровья мне, как я уже почувствовала, не прибавили. Хотя у нас есть службы, которые отвечают за эпидемиологическое благополучие населения, получается, что всю эту ситуацию почему-то взвалили на меня. Я чувствую себя вдвойне пострадавшей.

В комитете ветеринарии Волгоградской области факт происшествия с женщиной подтвердили.

– По информации Михайловской городской станции по борьбе с болезнями животных, 30 ноября 2022 поступило сообщение, что в территориальную ЦРБ за медпомощью обратилась женщина, которую укусила летучая мышь. Со слов пострадавшей, животное предположительно попало в квартиру с чердака дома, – пояснили в ведомстве.

В тот же день специалисты ветстанции выехали по месту жительства заявительницы, выполнили весь комплекс профилактических мероприятий в соответствии с действующими ветеринарными правилами, в том числе от бешенства были вакцинированы домашние кошки и собаки.

В комитете ветеринарии также прокомментировали ситуацию с домашним наблюдением за состоянием летучей мыши.

– Лабораторно определить, страдает ли бешенством дикое или домашнее животное, можно лишь, взяв биоматериал у павшей особи. Живых домашних питомцев обычно изолируют и ведут наблюдение за ними в течение 10 дней. В данном случае пострадавшая сама вызвалась содержать у себя в клетке дикую летучую мышь. Специалисты ветстанции в свою очередь обязаны ежедневно посещать животное, вести мониторинг. По данным на 6 декабря клинических признаков бешенства у летучей мыши не выявлено, – заявили в органе исполнительной власти.





Видео Григория Гудкова