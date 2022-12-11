Происшествия

Ожоги от руки до голени: стали известны подробности смерти волгоградки в ванной комнате

Происшествия 11.12.2022 11:59
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11.12.2022 11:59


Следователями СУ СКР по Волгоградской области организована проверка по факту смерти 29-летней девушки в собственной ванной комнате. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в Дубовском районе в селе Усть-Погожье в доме по улице Центральной. 

— Женщина обнаружена в ванной по месту жительства. Скончалась в результате поражения электрическим током, предположительно, от неисправного электрического водонагревателя во время купания, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На теле обнаружены телесные повреждения в виде следов от воздействия электрического тока на правой части тела (от руки до голени). 

Уточняется, что признаков насильственной смерти нет. При осмотре места происшествия следователи изъяли электрический водонагреватель. Назначен комплекс экспертиз. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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