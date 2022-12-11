В Волгоградской области в ванной комнате нашли обожженный труп девушки

В Волгоградской области обнаружен обожженный труп 29-летней девушки. Как стало известно ИА «Высота 102», тело погибшей нашли в собственной ванной комнате в селе Усть-Погожье Дубовского района.
— На теле присутствовали ожоги. Причина смерти — поражение электрическим током, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона.
Известно, что в доме был установлен электрический котел. По не подтвержденной официально информации, неисправность прибора и привела к смерти молодой девушки. Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
Фото: архив ИА «Высота 102»