В Котельниково машина протаранила забор: водитель погиб

Происшествия 10.12.2022 09:39
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10.12.2022 09:39
В Котельниково в ДТП погиб 38-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне около полуночи. «Рено Дастер» на пересечении ул. Пушкина – Кивгила врезалось в кирпичный забор и здание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.
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Происшествия 10.12.2022 12:28
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Происшествия 10.12.2022 07:06
В Волгограде иномарка снесла кирпичную кладку у дома и перевернулась09.12.2022 16:17
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Происшествия 09.12.2022 09:16
Ритуальщики едва не передрались в Волгограде из-за усопшего горожанина08.12.2022 17:00
Происшествия 08.12.2022 17:00
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Происшествия 08.12.2022 13:53
В Волгограде задержали антиквара за сбыт госнаград08.12.2022 11:03
Происшествия 08.12.2022 11:03
В Волгоградской области с трассы вылетел микроавтобус, есть погибший: видео08.12.2022 10:14
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Происшествия 07.12.2022 16:15