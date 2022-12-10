«Привезли из дома»: в Волгограде умер заразившийся ботулизмом мужчина

В больнице Волгограда от ботулизма скончался 62-летний местный житель. Как стало известно ИА «Высота 102» мужчину экстренно госпитализировали в инфекционную больницу прямо из дома.

— 8 декабря в 09.00 скончался пациент анестезиолого-реанимационного отделения областной инфекционной больницы № 2, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Мужчину доставили медучреждение на скорой помощи 28 ноября этого года из дома. Диагностирован «ботулизм».

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили смерть пациента.

— Мужчину доставили 28 ноября в Волгоградскую областную инфекционную больницу № 2 в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимационное отделение, — прокомментировали в облздраве. — Несмотря на получаемое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 8 декабря наступил летальный исход.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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