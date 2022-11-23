В Волгоградской области причиной 14 случаев ботулизма стала вяленая рыба

Общество 23.11.2022 08:06
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23.11.2022 08:06
В Волгоградской области в 2022 году зафиксировано 14 случаев ботулизма. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, причиной этого заболевания послужило употребление пострадавшими в пищу рыбы вяленой домашнего приготовления.
Всего за истекший период 2022 года в регионе исследовано 92 пробы рыбы и продукции из водных биоресурсов по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. При этом все пробы соответствовали установленным требованиям.
При всей осторожности, которую следует проявлять при употреблении в пищу рыбы, над помнить, что этот продукт приносит организму человеку колоссальную польщу. Пищевая и биологическая ценность, напоминают диетологи, заключается в том, что рыба является источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, богатого жирорастворимыми витаминами. Не забывайте есть селедку, скумбрию, а также в обязательном порядке – печень трески.
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