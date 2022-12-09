Расследования

В Волжском умер ребенок, выпавший из окна многоэтажки 31 мая

Расследования 09.12.2022 17:30
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09.12.2022 17:30


В Волгоградской области скончался 11-летний мальчик, выпавший из окна многоэтажного дома 31 мая 2022 года. Как стало известно ИА «Высота 102», несовершеннолетний упал с высоты 7-го этажа и получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и предплечья.

— 9 декабря в детской больнице № 1 Волжского скончался ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома № 1 по улице Машиностроителей 31 мая этого года, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало подробности инцидента с падением несовершеннолетнего. Происшествие случилось во время прогулки. Мальчик упал с высоты на глазах у 7-летнего брата. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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