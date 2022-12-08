В Волгограде лицей №3 закрылся на карантин по ОРВИ и гриппу

Количество общеобразовательных учреждений Волгоградской области, закрывшихся на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппов, увеличилось 8 декабря. Как стало известно ИА «Высота 102», в Волгограде распустили по домам учащихся лицея №3 в Тракторозаводском районе.

Таким образом, третий лицей открыл список учреждений, закрытых на карантин в Волгограде. Ранее, напомним, сообщалось о закрытии школ в Клетском, Быковском и Еланском районах. Отдельные классы уходят на удаленку практически во всех муниципальных образованиях региона.

По сведениям Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за неделею выросла на 23%. Жителей региона с симптомами заболеваний просят не выходить на работу и в школу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Отметим, что по сведениям регионального оперштаба, роста заболеваемости коронавирусом на фоне сезонной эпидемии не наблюдается. Уже длительный период в регионе ежесуточный прирост COVID-пациентов не превышает 50 человек.