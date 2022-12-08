Здравоохранение

В Волгограде лицей №3 закрылся на карантин по ОРВИ и гриппу

Здравоохранение 08.12.2022 17:43
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08.12.2022 17:43


Количество общеобразовательных учреждений Волгоградской области, закрывшихся на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппов, увеличилось 8 декабря. Как стало известно ИА «Высота 102», в Волгограде распустили по домам учащихся лицея №3 в Тракторозаводском районе. 

Таким образом, третий лицей открыл список учреждений, закрытых на карантин в Волгограде. Ранее, напомним, сообщалось о закрытии школ в Клетском, Быковском и Еланском районах. Отдельные классы уходят на удаленку практически во всех муниципальных образованиях региона. 

По сведениям Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области за неделею  выросла на 23%. Жителей региона с симптомами заболеваний просят не выходить на работу и в школу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. 

Отметим, что по сведениям регионального оперштаба, роста заболеваемости коронавирусом на фоне сезонной эпидемии не наблюдается. Уже длительный период в регионе ежесуточный прирост COVID-пациентов не превышает 50 человек. 

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