Расследования

В Сети появилась информация о смерти Виталия Васильева, убившего студента в Волгограде

Расследования 07.12.2022 19:12
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07.12.2022 19:12

В анонимных Telegram-каналах 7 декабря появилась информация о смерти Виталия Васильева, осужденного в Волгограде на 19 лет за убийство 17-летнего студента ВолгГМУ по мотивам национальной ненависти. Васильев нанес уроженцу Азербайджана не менее 20 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте преступления.

Так, в частности, сообщается, что на теле Васильева якобы не обнаружено следов насильственной смерти. Более того, Telegram-каналы пишут об обнаружении записки, в которой убийца  студента раскаивается в совершенном преступлении. Подчеркнем, что в Сети не называют ни места, ни времени смерти осужденного.  

Информация, официального подтверждения которой на момент публикации не поступало, разлетелась уже не только в российских, но и в азербайджанских каналах. 

Сегодня мне опять пришлось пережить многое заново. Да, я слышала, но не знаю, правдивая это информация или нет. Мне просто прислали такое сообщение, увидела информацию в Сети, — рассказала ИА «Высота 102» мать погибшего студента Ирина Гаврилова. — Хоть бы это так и случилось. Я буду говорить это везде. Справедливость должна восторжествовать. Если бы он даже вышел из тюрьмы, он продолжал бы кого-то убивать. Так что его все равно должны были наказать, как говорится... Силы, которые есть на Земле, должны были наказать его. 

Собственный источник информагентства в силовых структурах пояснил, что Васильев после приговора содержался в исправительной колонии строгого режима № 26 в Красноармейском районе Волгограда. В начале октября этого года осужденный отбыл из волгоградского региона для отбывания наказания в Ростовскую область. 


В свою очередь в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области не смогли внятно прокомментировать информацию о состоянии Виталия Васильева. 

Мы подобной информацией не располагаем, — заявил корреспонденту ИА «Высота 102» начальник пресс-службы ведомства подполковник внутренней службы Борис Марухян. 

По неподтвержденной официально информации, в Ростовской области за последнее время в системе пенитенциарных учреждений не зафиксировано происшествий, связанных со смертью осужденных. Тем не менее, достоверное местонахождение и состояние Виталия Васильева на данный момент неизвестны. 

Согласно приговору суда, 13 июня 2020 года около часа ночи у магазина по улице Рабоче-Крестьянской, 30 в Ворошиловском районе Волгограда Виталий Васильев напал на 17-летнего студента-иностранца. Фигурант уголовного дела нанес молодому человеку не менее двух десятков ударов специально приготовленным раскладным ножом. Потерпевший скончался на месте. 

Также Васильев помимо убийства признан виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, он обжаловал приговор, просив исключить из квалификации убийства мотив национальной ненависти, а также снизить назначенное наказание. 

Однако Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменения вынесенный в Волгограде приговор. Мать зарезанного студента просила у суда для Васильева смертной казни

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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