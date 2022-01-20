Расследования

19 лет и не меньше: суд отказал в смягчении приговора убийце иностранного студента в Волгограде

Расследования 20.01.2022 13:10
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20.01.2022 13:10


Вступил в законную силу приговор по уголовному делу об убийстве иностранного студента. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменения вынесенный в Волгограде приговор в отношении 23-летнего Виталия Васильева, лишившего жизни 17-летнего Тимура Гаврилова из Азербайджана, студента Волгоградского медуниверситета. 
Напомним, приговором суда первой инстанции Васильев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по мотиву национальной ненависти), ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия). За содеянное он приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания подсудимому назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Также удовлетворен иск матери погибшего о взыскании морального вреда на сумму 1 млн 700 тыс.рублей. 
«Государственным обвинение в суде доказано, что 13 июня 2020 года около часа ночи у магазина по ул.Рабоче-Крестьянской, 30 в Ворошиловском районе Волгограда Васильев напал на прохожего - 17-летнего студента. Фигурант уголовного дела нанес молодому человеку не менее двух десятков ударов специально приготовленным раскладным ножом. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от многочисленных колото-резаных ранений. Мотивом совершения преступления явилась национальная ненависть», - пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Также фигуранту уголовного дела вменено незаконное изготовление и хранение оружия, которое он получил путем переделки кустарным способом карабина «СКС-СХ».
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Васильев обжаловал его в апелляционном порядке, просив исключить из квалификации убийства мотив национальной ненависти, а также снизить назначенное наказание. Однако убийце юноши не удалось добиться смягчения приговора. 

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