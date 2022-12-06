В Волгограде всего за семь дней заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом выросла на 23%. Одновременно в волгоградских поликлиниках растянулись очереди с температурящими горожанами, а вызвавшие терапевта на дом волгоградцы ожидают его прихода часами. Между тем, утверждает врач-ординатор одной из поликлиник Волгограда, чаще всего таких ситуаций можно было бы избежать. Достаточно придерживаться определенных правил.

– Самая большая глупость, извините за такую формулировку, – это прийти в поликлинику к 8 утра, – заявляет специалист районной поликлиники. – А некоторые приходят и вовсе за час-полтора до открытия, чтобы занять очередь. До сих пор не понимаю логики. Зачем? Поликлиника работает с 8.00 до 20.00, и в медицинской помощи вам точно не откажут, даже если вы обратились ближе к закрытию. Больничный откроют с того дня, в которой вы обратились. После утренних часов наплыва, как правило, кабинеты поликлиники поражают своей пустотой.

Не стоит ждать понедельника, чтобы открыть больничный, – советует врач. Точнее – именно на понедельник лучше вообще не возлагать никаких надежд.

– Если в пятницу вам стало плохо, а в субботу лучше не становится и шансы быть огурцом к понедельнику призрачно тают, – обращайтесь за медицинской помощью в выходные. Во-первых, сразу получите назначение от врача и начнете правильно лечиться, во-вторых, не надо идти в понедельник в поликлинику. Понедельник – самый тяжелый день. Ведь все, кто заболел в выходные, пытаются открыть больничные, все, кто был на больничном, – пытаются его закрыть или продлить. И всем надо к 8 утра. Уточните, как работает дежурный врач в выходные в вашей поликлинике. Это в будущем очень поможет вам.

Еще один совет – не отказывайте себе в возможности вызвать терапевта на дом.

– Если действительно плохо, не надо геройствовать – вызывайте врача! Не надо в предсмертном состоянии пытаться покорить поликлинику. Температура выше 38 и плохое самочувствие? Вызывайте. Врач на дому проведет экспресс-тестирование, назначит лечение, откроет больничный. Вызвать врача на дом можно и на выходных. При этом не забывайте, что участковым, скажем так, обидно, когда они приходят на вызов к молодому пациенту с температурой 37,2, тогда как пожилые пациенты приходят на прием в поликлинику. Не надо крайностей.

Если у вас температура, не стоит проводить часы в общей очереди. Это даже не совет, а просьба всех терапевтов.

– Температурите? Сразу идите в инфекционный кабинет или красную зону. Не стоит даже пытаться попасть к участковому врачу, вас не примет врач, который осуществляет прием в «чистой зоне», карточку тоже брать не надо. Инфекционист оформит все на месте, карточка ему будет не нужна. Не стоит стоять в очереди в регистратуру, потом в кабинет врача. После этого вас всё равно отправят в кабинет инфекциониста. Нужно ли тратить время и нервы? Думаю, что нет.

Еще один настоятельный совет от волгоградского врача – вызывать скорую помощь только по особому поводу.

– Скорая – только по поводу. Некоторые пациенты пытаются схитрить и, чтобы не ждать врача из поликлиники, вызывают бригаду. Но, во-первых, если ситуация не экстренная, вызов со скорой передадут также в поликлинику, а если скорая все-таки приедет, то они могут только купировать симптомы и предложить госпитализацию. Лечение врач скорой не назначает и не открывает больничные. Ну и, кроме того, ваш здравый подход, возможно, спасет кому-то жизнь. Ведь вместо вызова на 37,2 врачи чуть раньше успеют обслужить экстренных пациентов.