Спецоперация на Украине

«Погиб вместе с товарищем»: в Волгоградской области похоронили рядового Максима Зайнуллина

Спецоперация на Украине 06.12.2022 09:38
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06.12.2022 09:38

В Волгоградской области простились с 27-летним рядовым Максимом Зайнуллиным. Военнослужащий погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. 

— Максима не стало 23 ноября 2022 года, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации Котельниковского района. — Ему было всего 27 лет. Прощание и похороны прошли накануне в хуторе Семичный.

По словам близких, Максим погиб в бою вместе с товарищем. Нашего земляка призвали по частичной мобилизации 24 сентября. До призыва на военную службу занимался строительством. У него остались родители и сестра.     

Фото и коллаж: личный архив Максима Зайнуллина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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