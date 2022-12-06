«Погиб вместе с товарищем»: в Волгоградской области похоронили рядового Максима Зайнуллина

В Волгоградской области простились с 27-летним рядовым Максимом Зайнуллиным. Военнослужащий погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

— Максима не стало 23 ноября 2022 года, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации Котельниковского района. — Ему было всего 27 лет. Прощание и похороны прошли накануне в хуторе Семичный.

По словам близких, Максим погиб в бою вместе с товарищем. Нашего земляка призвали по частичной мобилизации 24 сентября. До призыва на военную службу занимался строительством. У него остались родители и сестра.

Фото и коллаж: личный архив Максима Зайнуллина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Держали оборону четыре дня»: близкие рассказали о подвиге погибшего в СВО майора из Волжского