Вдова погибшего в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса 35-летнего майора из Волжского Максима Аплеталина рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» о последнем бое своего супруга.

— В зоне проведения спецоперации Максим находился с самого начала. Связь мы практически не поддерживали. Он все хотел приехать в отпуск, но не получалось. Говорил, что еще не все его пацаны отгуляли, как же он поедет, он ведь командир, — рассказала Мария Аплеталина. — Он никогда не прятался за спины ребят, всегда был впереди. Так произошло и в последнем бою.

Со слов Марии, ее муж и бойцы вверенного ему подразделения четыре дня удерживали один из рубежей в зоне СВО.

— По ним работала артиллерия, танки. Мой муж получил ранения несовместимые с жизнью, до конца выполнив поставленную задачу и не бросив своих товарищей, — вспоминает со слезами вдова погибшего волжанина.

Погибшего в СВО майора похоронили в Волжском 2 декабря. Наш земляк родился и вырос в городе-спутнике. Затем поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Ростовской области и Ставропольском крае. Участвовал в сирийской кампании.

Фото и коллаж: личный архив Максима Аплеталина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»