Расследования

«Ударила несколько раз об асфальт»: мать-детоубийцу из Волжского отправили в колонию на 2 года

Расследования 01.12.2022 16:15
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01.12.2022 16:15



Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор женщине, которая убила своего новорожденного ребенка. Детоубийца отправится в колонию-поселение на два года, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Напомним, эта ужасная история произошла  в ночь с 17 на 18 июня 2017  года  во  дворе многоквартирного дома по ул. Мира в г. Волжском. Мамаша родила девочку, потом положила ребенка в пакет и несколько раз ударила об асфальт. Малышка скончалась от полученных травм. Роженица  оставила   пакет  с  телом  ребенка  во  дворе  и  скрылась  с  места происшествия.
Некоторое  время преступление было нераскрытым. Однако в текущем году женщина  попала  в  поле  зрения правоохранительных органов в связи с  повреждением  чужого автомобиля. Анализ ее отпечатков пальцев с базой
следов  по  нераскрытым преступлениям прошлых лет позволил установить причастность   к   убийству   новорожденной.  Результаты  проведенной впоследствии экспертизы ДНК подтвердили версию следствия.

Вину в содеянном женщина полностью признала. Приговор в законную силу не вступил. 

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