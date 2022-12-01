Расследования 01.12.2022 16:15
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01.12.2022 16:15
Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор женщине, которая убила своего новорожденного ребенка. Детоубийца отправится в колонию-поселение на два года, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, эта ужасная история произошла в ночь с 17 на 18 июня 2017 года во дворе многоквартирного дома по ул. Мира в г. Волжском. Мамаша родила девочку, потом положила ребенка в пакет и несколько раз ударила об асфальт. Малышка скончалась от полученных травм. Роженица оставила пакет с телом ребенка во дворе и скрылась с места происшествия.
Некоторое время преступление было нераскрытым. Однако в текущем году женщина попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с повреждением чужого автомобиля. Анализ ее отпечатков пальцев с базой
следов по нераскрытым преступлениям прошлых лет позволил установить причастность к убийству новорожденной. Результаты проведенной впоследствии экспертизы ДНК подтвердили версию следствия.
Вину в содеянном женщина полностью признала. Приговор в законную силу не вступил.
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