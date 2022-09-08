







В Волжском следователи установили личность женщины, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка, совершенном 5 лет назад. Эта страшная история произошла 18 июня 2017 года. У дома 95 по улице Мира было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Волжский следственного управления СКР по области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, ребенок родился доношенным и живым, а спустя непродолжительное время скончался от черепно-мозговой травмы.





В 2017 году, несмотря на колоссальный объем проведенных следственных действий, установить личность женщины, которая совершила убийство новорожденной девочки не удалось.





Однако в этом году в ходе изучения материалов уголовного дела следователями СКР принято решение о проведении дополнительных следственных действий по факту убийства ребенка, были назначены и судебные экспертизы. И труд экспертов и следователей был вознагражден.





- При проведении дополнительной дактилоскопической экспертизы удалось установить, что следы пальцев рук, изъятые при исследовании полиэтиленового пакета, в котором располагалось тело младенца, принадлежат 35-летней местной жительнице. Женщину допросили и она призналась в содеянном, рассказав следователям, как убивала собственную дочь. Проверку ее показаний провели и на месте происшествия, - рассказали ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области.





В настоящее время расследование завершено, злоумышленнице предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.106 УК РФ. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.





Фото СУ СК по Волгоградской области