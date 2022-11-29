Расследования

Чужого не надо: в Волгограде ответили на замечание Соловьева по экипировке призывников

Расследования 29.11.2022 18:15
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29.11.2022 18:15

Сегодня, 29 ноября, СМИ активно обсуждают видеосюжет Владимира Соловьева, в котором известный журналист акцентировал внимание на экипировке военнослужащих, проходящих подготовку на полигоне. По словам Соловьева, на представленных им кадрах запечатлен призывник из Волгоградской области. На ногах у мужчины вместо наколенников – заменители из пластиковых бутылок. 

В пятницу и субботу мы с коллегами выбрались туда. Я хотел своими глазами посмотреть, как все происходит. Для меня это было важно. Этот полигон в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Здесь проходят обкатку как мобилизованные, которые еще пороха на этой войне не понюхали, так и те ребята, которые вышли их первого боя, – рассказывает Владимир Соловьев. – И, знаете, сердце кровью обливается, потому что на полигоне многие, кто не дошел до поля боя, одеты в то, что поставили их губернии. Другое дело, если бы поставляла сразу армия, но мы же с вами реалисты. Ясно, что армия старается исправить те недостатки, которые были. Но ясно, что первая помощь идет от общества. И вот здесь какие-то вещи меня прям до глубины души... Посмотрите: у одного наколенников нет, другой приспособил пластиковые бутылки. Когда он пойдет на линию боевого соприкосновения, ему выдадут все, что идет в традиционном армейском комплекте. 

Тут же Соловьев демонстрирует растиражированные кадры, представленные военкором со встречи волгоградских участников СВО на родине. 

Я вижу, как Саша Коц, блистательный военкор, у себя размещает видео достойной встречи участников СВО в Волгограде, я прям радуюсь и думаю: какие же молодцы. Вот как в Волгоградской области принимают прибывших на побывку. 

И следом журналист переключается на экипировку встреченных им призывников. 

– А вот когда я вижу эти пластиковые бутылки на ногах у взрослого мужика и спрашиваю откуда он, а мне говорят: «Мы из Волгограда. Нас так экипировали», я говорю: ребят, ну так нельзя. Это неправильно. Если у вас не хватает денег, скажите нам. 

Напомним, что в Волгоградской области недостающее обмундирование и экипировку для участников СВО закупает на народные пожертвования Фонд поддержки военных и добровольцев СВО. Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать сюжет Соловьева к руководителю наблюдательного совета Фонда Сергею Булгакову. По его словам, проходящие боевое слаживание на территории региона призывники в настоящее время обеспечиваются всем необходимым. Во всяком случае, Фондом отрабатываются все заявки, поступающие из воинских частей. 

– Механизм работы фонда таков: командиры частей обращаются в Фонд с заявкой с описанием необходимого оборудования и их точного количества. Фонд приобретает и передает экипировку в военные части. Решение о выдаче экипировки военнослужащим принимается внутри Министерства обороны офицерами: что-то выдается на сборах, часть – на полигоне, что-то только по прибытии на передний край, – объяснил Сергей Булгаков. – На сегодня заявки командиров частей на экипировку полностью закрыты, вся необходимая экипировка мобилизованным от волгоградской области передана в военные части.

Таким образом, по словам Булгакова, на сегодня мобилизованные волгоградцы не испытывают в чем-либо нужды. При этом отметим, что кадры, обнародованные Владимиром Соловьевым, с его же слов, были сделаны на полигоне в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Здесь военнослужащие обеспечиваются экипировкой непосредственно Министерством обороны. 

В волгоградском Фонде также добавляют, что за последний месяц характер обращений по поводу недостающих средств заметно изменился. Если в самом начале мобилизации потребность была в теплом обмундировании, обуви и спальниках, то сегодня все чаще требуются квадрокоптеры, прицелы, средства индивидуальной защиты. Все поступающие заявки берутся в работу, а закупки контролируются на всех этапах. 

Фото, видео: Соловьев Live

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