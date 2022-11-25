Экология

В Волгограде установят 200 сеток-контейнеров для пластика

Экология 25.11.2022 21:35
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25.11.2022 21:35



200 сеток-контейнеров для сбора пластиковой тары будут установлены в течение полугода на территории Волгограда. Первые 50  появятся на контейнерных площадках Советского района уже до конца этого года, рассказали ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Сетки-контейнеры устанавливаются на территории тех трех районов областного центра, где не размещены синие емкости для сухих фракций отходов: Советского, Кировского и Красноармейского. Они изготавливаются в рамках договора, заключенного регоператором  с УФСИН России по Волгоградской области. Собранный в них пластик будет отправлен на переработку и вовлечен во вторичный оборот.

Напомним, волгоградский регион вошел в число первых 44 субъектов РФ, получивших субсидии на приобретение 1277 контейнеров для отдельного накопления сухих фракций отходов, подлежащих переработке. На сегодняшний день все они установлены на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского и Ворошиловского районов Волгограда. До 2024 года  раздельным сбором планируется охватить всю  Волгоградскую область.


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