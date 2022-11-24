Силовики задержали волгоградца за экстремистские призывы





Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области на территории региона выявлен и задержан 39-летний местный житель, причастный к распространению в Интернете материалов экстремистского характера.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Волгоградской области с использованием сети Интернет опубликовал в своем аккаунте, находящемся в публичном доступе, высказывания, содержащие признаки призыва к осуществлению экстремистской деятельности, – сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области. – Следственным подразделением УФСБ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.