На Ангарском в Волгограде из-за застрявшего трамвая образовался дорожный затор





















Тут же на этом участке образовался затор. В ряд выстроились несколько трамваев, следующих в сторону школы №36. Маршрутки сворачивают с улица Ангарская и пытаются объехать пробку по дворам. Информация о происшествии уточняется.





Фото читателей ИА "Высота 102"

В эти минуты на Ангарском в Дзержинском районе Волгограда собирается пробка из автомобилей. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, один из трамваев застрял на повороте из депо и перекрыл движение.