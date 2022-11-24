На Ангарском в Волгограде из-за застрявшего трамвая образовался дорожный затор

Происшествия 24.11.2022 09:29
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24.11.2022 09:29
В эти минуты на Ангарском в Дзержинском районе Волгограда собирается пробка из автомобилей. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, один из трамваев застрял на повороте из депо и перекрыл движение.
Тут же на этом участке образовался затор. В ряд выстроились несколько трамваев, следующих в сторону школы №36. Маршрутки сворачивают с улица Ангарская и пытаются объехать пробку по дворам. Информация о происшествии уточняется.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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