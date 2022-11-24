Расследования

Культурный шок: в Волгограде выкидывали бюджетные деньги на спектакли без зрителей

Расследования 24.11.2022 07:16
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24.11.2022 07:16


Аудиторы КСП Волгограда признали неэффективными бюджетные траты на организацию концертно-театрального обслуживания населения города в 2021 году. Как  сообщает ИА «Высота 102», такой вывод в контрольно-счетной палате сделали на основании аудита данной сферы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда», проведенного в комитете по культуре администрации Волгограда, а также в МАУ «Волгоградский молодежный театр» и «Волгоградский музыкальный театр».

В прошлом году на организацию концертно-театрального обслуживания волгоградцев за счет средств местного, областного и федеральных бюджетов было потрачено более 132 миллионов рублей. Однако выяснилось, что расходы театров на создание новых постановок оказались безрезультатными из-за введенных ограничений по количеству зрителей и заполняемости залов не более 50% от мест. Связано это было, напомним, с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. 

Кроме того, аудиторы выявили и нарушения в начислении зарплат в  муниципальных театрах. Так, отдельные выплаты не имели правового обоснования. В связи с этим руководство молодежного  театра обязали вернуть в бюджет средства, необоснованно потраченные на выплаты  стимулирующего характера. 

Как выяснилось, и в комитете по культуре администрации Волгограда недолжным образом осуществляли контроль за выполнением театрами муниципальных заданий, а также в сфере закупок товаров и услуг. 

Чиновников обязали выходить за пределы кабинетов и выезжать с проверками в учреждения культуры. Во избежание повторения допущенных ошибок аудиторы КСП Волгограда предложили провести дополнительное обучение сотрудников комитета для правильного расчета субсидий. 

По результатам проверки в адрес председателя комитета по культуре администрации города и директора Волгоградского музыкального театра направлены представления для принятия мер. Отчеты о выявленных нарушениях получили также глава Волгограда, председатель гордумы и прокурор Волгограда, пояснили в КСП.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

Фото сайта Волгоградского музыкального театра

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