Расследования

Опубликовано видео с места смертельного ДТП на трассе в Волгоградской области

Расследования 22.11.2022 21:48
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22.11.2022 21:48


Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области предоставила ИА «Высота 102» видео с места смертельной аварии на трассе Р-22 в Новоаннинском районе. Напомним, вечером 22 ноября «семерка», направлявшаяся со стороны Москвы в сторону Волгограда, врезалась в попутный КАМАЗ, после чего автомобиль отбросило на грузовик Scania. После этого в легковушку врезалась BMW. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия на месте аварии погибли два человека – водитель ВАЗа и его пассажир.

Следственно-оперативная группа отдела МВД России по Новоаннинскому району выясняет все обстоятельства происшествия.   

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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