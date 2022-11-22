Опубликовано видео с места смертельного ДТП на трассе в Волгоградской области

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области предоставила ИА «Высота 102» видео с места смертельной аварии на трассе Р-22 в Новоаннинском районе. Напомним, вечером 22 ноября «семерка», направлявшаяся со стороны Москвы в сторону Волгограда, врезалась в попутный КАМАЗ, после чего автомобиль отбросило на грузовик Scania. После этого в легковушку врезалась BMW.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия на месте аварии погибли два человека – водитель ВАЗа и его пассажир.

Следственно-оперативная группа отдела МВД России по Новоаннинскому району выясняет все обстоятельства происшествия.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области