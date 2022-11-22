Происшествия

На московской трассе «семерку» смяло в ДТП с двумя грузовиками и BMW: двое погибших

Происшествия 22.11.2022 20:52
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22.11.2022 20:52

В Новоаннинском районе Волгоградской области полицейские  устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека погибли на месте. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельная авария произошла около 19.00 на 719-м километре трассы Р-22.

По предварительны данным, водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Москвы, при обгоне допустил столкновение с попутным  КАМАЗом, – прокомментировали аварию в пресс-службе регионального главка полиции. – После этого легковой автомобиль выехал на  встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania с прицепом. Следом в «семерку» врезалась BMW. 


В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественной легковушки. 

На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД России по Новоаннинскому району, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me, ГУ МВД России по Волгоградской области 

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