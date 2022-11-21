Экология

На балу хризантем в Волгоградском ботсаду автомобиль замаскировали цветами

Экология 21.11.2022 21:18
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21.11.2022 21:18



Около 2 тысяч человек уже посетили открывшийся в воскресенье в волжской оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада традиционный цветочный фестиваль – Бал хризантем. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, гости познакомились с коллекцией хризантем, которая насчитывает более ста сортов и форм всевозможных размеров, цветов и оттенков, узнали много нового  о родине цветов и  секретах выращивания этих растений.



Специально для Бала хризантем были подготовлены красочные фотолокации, которые помогут создать яркие снимки и надолго сохранить воспоминания о празднике цветов. Большой популярностью у посетителей пользуются бальное платье, в котором можно попозировать для фото, креативные цветочные зонты, а также настоящий автомобиль, украшенный хризантемами.



Напомним, оранжерейное хозяйство ботанического сада расположено по адресу: г.Волжский, ул.Набережная, 2Л. В этом году Бал хризантем продлится в течение недели - до 27 ноября.



Фото облкомприроды

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