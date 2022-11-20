Происшествия

Уничтоживший кровлю склада пожар в Волжском попал на видео

Происшествия 20.11.2022 12:16
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20.11.2022 12:16


На видео попал пожар на одном из складов, расположенном в 1-м Индустриальном проезде в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь уничтожил кровлю на площади более 600 квадратных метров. 

По словам очевидцев, сегодня ночью в городе-спутнике сгорели склад и автосервис. Причиной возгорания стала замкнувшая проводка. 

В областном главке МЧС в свою очередь пояснили, что горела кровля складского одноэтажного здания размером 30 на 20 метров по всей площади. Причину пожара установят в ходе экспертизы. Пострадавших и погибших в ночном происшествии нет. Эвакуация не проводилась. 

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области / Жесть Волжский/vk.com  

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