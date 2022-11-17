Волгоградские полицейские нашли подростка, который ушел из дома 10 ноября и о местонахождении которого не было ничего известно до 16 ноября.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 15-летний юноша признался, что покинул родные пенаты, чтобы начать самостоятельную жизнь. В свои далеко идущие планы своих родных молодой человек не посвятил.

Мальчика передали маме и сейчас он находится в семье. Сотрудниками ПДН будут изучены причины и обстоятельства, способствовавшие такому поступку несовершеннолетнего, и приняты законные меры реагирования, пояснили в главке.