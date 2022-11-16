Здравоохранение

В райбольнице Волгоградской области назначен новый главврач

Здравоохранение 16.11.2022 14:24
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16.11.2022 14:24


В Ольховском районе Волгоградской области центральную районную больницу возглавил новый главный врач. Экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения рекомендовал на эту должность Марию Руденко.

Мария Руденко окончила волгоградский медуниверситет по специальности «хирургия», в 2015 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «эндоскопия», а в 2021 году по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья», – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – С 2014 года работала в Ольховской ЦРБ на различных должностях, в том числе c 2021 в должности заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения.

Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества, доступности оказываемой медицинской помощи жителям района.

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