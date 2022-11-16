В райбольнице Волгоградской области назначен новый главврач

В Ольховском районе Волгоградской области центральную районную больницу возглавил новый главный врач. Экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения рекомендовал на эту должность Марию Руденко.
– Мария Руденко окончила волгоградский медуниверситет по специальности «хирургия», в 2015 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «эндоскопия», а в 2021 году по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья», – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – С 2014 года работала в Ольховской ЦРБ на различных должностях, в том числе c 2021 в должности заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения.
Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества, доступности оказываемой медицинской помощи жителям района.