Расследования

Врачи рассказали, как помогли волжанке сбросить за месяц 20 лишних килограммов

Расследования 14.11.2022 17:15
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14.11.2022 17:15


В России сегодня, 14 ноября, отмечают День борьбы с диабетом. Волгоградские врачи по этому поводу рассказали журналистам интересный случай из практики. Два года назад 30-летней местной жительнице города Волжского, страдающей сахарным диабетом, при помощи врачей удалось за месяц избавиться от 20 лишних килограммов. 

В 2020 году к нам в Филиал обратилась девушка, страдающая сахарным диабетом с детства. Главной жалобой были выраженные отеки, из-за них вес увеличился на 25 килограмм, – рассказала врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением филиала НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова в городе Волжском Кристина Тайлер. – А из-за отечности ног на приеме она была в обуви на три размера больше. Кроме того у нее было высокое артериальное давление, одышка.

По словам врача, в ходе комплексного обследования была выявлена причина тяжелого состояния пациентки. 

–  Мы откорректировали лечение. Обнаружили самую диабетическую нефропатию, которая привела к хронической болезни почек. Мы начали проводить гемодиализ, и за месяц удалось стабилизировать давление и снизить вес на 20 кг., – рассказывает Кристина Тайлер.Девушке стало лучше, но она не хотела находиться на диализе всю жизнь. В итоге ее мама предложила стать для нее донором почки. Наши специалисты провели родственную трансплантацию, и сейчас пациентка вернулась к полноценной жизни: работает, путешествует, строит планы. Но никогда не пропускает контрольные приемы у врача, потому что понимает, насколько важно следить за состоянием организма.

Специалисты уточняют, что нефропатия – одно из самых частых осложнений сахарного диабета. 

– Диабет делится на первый и второй тип. Коварство этого заболевания в том, что оно дает множество осложнений без характерных симптомов на протяжении долгого времени. Одно из самых грозных осложнений у пациентов с диабетом – диабетическая нефропатия, которая занимает первое место среди причин хронической болезни почек, – объясняет врач-терапевт. – Чтобы избежать развития данного заболевания, нужно проходить регулярно обследования. Особенно случаях наследственной предрасположенности к сахарному диабету. 

Всего в России, по сведениям Тайлер, в 2022 году насчитывается пять миллионов  человек, страдающих диабетом. 

– И это только те, у кого болезнь выявлена! – подчеркивает врач. – Реальные цифры, конечно, еще выше. Число заболевших растет по всему миру колоссальными темпами. Это связано в первую очередь с изменением образа жизни: двигаемся меньше, едим больше. Особенно заметно это стало в период пандемии.

Напомним, что в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» в городе Волжском на сегодня успешно проводят операции по трансплантации почки, печени. В текущем году специалисты впервые провели здесь трансплантацию сердца. С одним из таких пациентов пообщались корреспонденты ИА «Высота 102». 

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