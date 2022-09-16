«На спасение – 4 часа»: журналисты встретились с волгоградцем, перенесшим пересадку сердца

В Волжском Волгоградской области впервые провели две уникальные операции по пересадке сердца в филиале медицинского центра имени Шумакова. Журналисты информагентства встретились с пациентами, которые в буквальном смысле получили новую жизнь.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





«Пересадка сердца — это последний шанс»

Игорь Сарычев уже самостоятельно передвигается по коридору и получает дозированные нагрузки под наблюдением врачей. Раньше житель Еланского района не мог даже мечтать о подобном. Операцию 52-летнему мужчине провели 25 августа — он стал первым пациентом в регионе, которому пересадили сердце.

– Операции я ждал два месяца, настраивался все эти дни. И вот позвонили. Нормально все воспринял. Страх присутствовал, конечно, любой человек боится, но надо было ехать – больше выбора не было, – рассказал пациент медцентра. – Меня поддержали дети и супруга. Мы настроились, что все будет хорошо. О другом даже не думали.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации филиала медцентра им. Шумакова Игорь Горбанев отмечает, что изначально пациенты, ожидающие трансплантации сердца, очень тяжелые.

— Пересадка сердца — это последний шанс, — подчеркивает медик. — Значит, что у нас исчерпаны все медикаментозные способы поддержки, элетрофизиологические способы поддержки, когда пациенту ставится кардиостимулятор в особом режиме, который пытается перестроить работу едва сокращающегося сердца хоть как-то под потребности организма. И вот эти все этапы пройдены.

По словам врача, трансплантация сердца — это сверхвысота и взять ее — дорогого стоит.

— Я благодарен своей команде. Все эти врачи участвовали во всех этапах от забора органа до перевода пациента в отделение. И это, правда очень серьезная работа, — отмечает Игорь Горбанев. — Если мы будем сравнивать с музыкой, то вот эта партитура, которая была написана нами совместно с головным центром, нами была сыграна по нотам и сыграна, я считаю, хорошо.

«До операции почти не ходил»

Перенесший пересадку сердца волгоградец признается, что до хирургического вмешательства он почти не ходил.

— До операции у меня были часты приступы по несколько раз в день. Последние месяцы пульс 30, можно сказать никакой, почти не ходил, — вспоминает Игорь Сарычев. — Сейчас я начал ходить. Постепенно получаю нагрузку, прохожу реабилитацию. По коридору сам передвигаюсь, занимаюсь на дорожке.

Сердечно-сосудистый хирург филиала медцентра им. Шумакова Андрей Титаренко рассказал, как проходили уникальные операции.

— На первую операцию к нам приезжал хирург из главного офиса в Москве, который является ведущим центром в мире по пересадке сердца. Георгий Анискевич нам сильно помог — мы наблюдали все воочию, ассистировали нашему коллеге, перенимали опыт. Уже вторую операцию я и заведующий кардиохирургическим отделением Гатам Набиев выполнили своими силами.





По словам медика, обе операции были сложные изначально. Игорь Сарычев до трансплантации перенес обширный трансмуральный инфаркт миокарда в 2019 году. Затем последовала серия хирургических вмешательств — стентирование, имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора. Однако ничего не помогало, и единственным спасением стала пересадка сердца.

— Сердце довольно важный орган. Если нет сердца, то нет и пациента. Все пациенты, которые идут на трансплантацию находятся в крайне тяжелом состоянии. Их включают в лист ожидания и по первому звонку они должны явиться в больницу в течение четырех часов, — рассказывает Андрей Титаренко. — Основная сложность в том, чтобы организовать все этапы подготовки так, чтобы все прошло своевременно. Подобные операции могут занимать от двух часов и более.

Как уточнил врач, первая операция по трансплантации сердца в медцентре Волжского длилась от разреза до зашивания около двух часов, вторая — три часа.

«Мне подарили новую жизнь»

После трансплантации реаниматологи бдительно следили за состоянием пациента. Меньше, чем через неделю он встал на ноги.

Игорь Сарычев рассказывает, что его в буквальном смысле окружили заботой. Помимо круглосуточного внимания врачей, рядом с ним в палате находилась его жена — условия медцентра такое позволяют.

— Пока долгосрочных планов не строю. Надо восстановиться. Но могу сказать одно — мне подарили новую жизнь, — уверен Игорь Сарычев.

Фроловчанин Василий Леончук стал вторым человеком, кому пересадили сердце в открывшемся филиале медцентра им. Шумакова в Волжском. По словам врачей, у 55-летнего мужчины в 2017 году выявили проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В августе 2021 года в медцентре Волжского пациенту имплантировали кардиостимулятор, что позволило отсрочить необходимость трансплантации сердца. В июле 2022 года жителя Фролово включили в лист ожидания, и уже 5 сентября прошла спасительная для мужчины операция.

— Пациент находится в стабильном состоянии. Сейчас он проходит этапы реабилитации, поскольку после длительного пребывания в реанимации — в течение недели — нужно восстанавливать силы, работоспособность мышц и суставов, — уточняет лечащий врач Андрей Титаренко. — У нас есть врачи-реабилитологи, которые этим занимаются. Для данного пациента пока такие процедуры, это как занятия для профессионального спортсмена. Но реабилитация с каждым днем проходит, и постепенно силы будут возвращаться.

«К нам приезжают даже из Якутии»





По словам заместителя руководителя филиала медцентра им. Шумакова Аркадия Сапожникова, трансплантологическую помощь в медцентре могут получить не только жители Волгоградской области.

— Мы помогаем пациентам близлежащих регионов, таких как Астрахань, Калмыкия, где нет совершенно трансплантологической помощи. К нам обращаются жители всех республик Северного Кавказа. Мы открыты для многих регионов России. К нам с удовольствием приезжают даже жители Якутии, — отметил Сапожников.

В филиале медцентра им. академика Шумакова в Волжском, который начал свою работу в 2020 году, успешно проводятся трансплантации почки и печени — выполнены уже 66 таких вмешательств. Всего лечение получили свыше 6500 человек, 80% из которых — жители Волгоградской области. При центре действует реабилитационное отделение для перенесших пересадку органов пациентов. Теперь здесь запущена и программа трансплантации сердца.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / филиал медцентра им. Шумакова в Волжском