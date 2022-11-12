







Три предприятия в Волгоградской области посетил сегодня в рамках рабочего визита министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации региона, федеральный чиновник и глава региона Андрей Бочаров побывали на производственных площадках Волжского трубного завода, «Красного Октября» и компании «ГраСС», обсудив вопросы реализации инвестпроектов, импортозамещения и диверсификации экспорта.













Особое внимание на Волжском трубном заводе и «Красном Октябре» уделили вопросам создания в регионе центра компетенций специальных и нержавеющих сталей — напомним, реализация этого проекта даст дополнительный импульс для развития всего индустриального сектора Волгоградской области. Так, на Волжском трубном заводе в 2021 году приступили к созданию комплекса производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. Продолжает модернизацию и освоение выпуска новых видов продукции «Красный Октябрь»: сегодня здесь производят почти половину всего нержавеющего проката в России.





Центральной темой обсуждения на заводе «ГраСС» стали вопросы реализации нацпроекта «Производительность труда», в котором предприятие участвует с 2019 года.















Компания имеет собственный опыт бережливого производства и является площадкой для обмена опытом в этой сфере.





- Среди предприятий химической отрасли поддержку ФЦК уже получило 31 предприятие. Благодаря сокращению затрат, отладке производственного процесса добавленная стоимость продукции этих компаний выросла до 35 миллиардов рублей. Волгоградская область занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по производительности труда. Администрация динамично вовлекает предприятия в нацпроект — в нем уже участвуют 57 компаний, — подчеркнул Максим Решетников.





- По мере роста от малого бизнеса до компании с численностью более полутора тысяч человек мы пользовались разными мерами поддержки Минэкономразвития. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» повысили эффективность работы оборудования на 30%. Это позволило производить в год на 12 миллионов единиц продукции больше. Участие в нацпроекте открыло возможность получения льготного займа от ФРП в 300 млн. рублей. На эти средства нарастили мощности, автоматизировали производственные линии, — рассказал Михаил Грачев, совладелец компании «Грасс».













Напомним, компания по выпуску автомобильной и бытовой химии «ГраСС» с привлечением господдержки реализует масштабный инвестпроект. Уже построено здание цеха с административно-бытовым корпусом и складом, приобретены и смонтированы основные производственные линии. Объем освоенных инвестиций составил более 1,2 млрд рублей, дополнительно создано 298 новых рабочих мест. Кроме того, предприятие получает поддержку Российского экспортного центра в виде компенсации части затрат на патентование за рубежом, обучения и сертификации, а также предоставления банковских гарантий платежа.





Предприятие готовится расширить производство. Максим Решетников поручил проработать возможность сделать это через Фабрику проектного финансирования.

Максим Решетников и Андрей Бочаров ознакомились с ключевыми производственными линиями, а также рассмотрели вопросы развития площадок с собственниками и менеджментом предприятий.