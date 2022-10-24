В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублей









489 миллионов рублей составила начальная цена контракта на продолжение реконструкции Нового экспериментального театра в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, поиск исполнителя второго этапа капитального ремонта исторического здания объявило ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области».







До конца 2024 года планируется выполнить комплекс различных работ в театре– укрепить конструкции, скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.







Помещения театра и подходы к нему оборудуют элементами доступной среды для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установят локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции обновят все сценическое оборудование и аппаратуру.



