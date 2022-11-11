Экономика

Первая компания подала заявку на получение волгоградских трамваев в концессию

Экономика 11.11.2022 20:11
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11.11.2022 20:11


На электронной площадке торгов сегодня, 11 ноября, появилось извещение о заключении соглашения на передачу волгоградского электротранспорта в концессию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт торгов, уже появилось и первое предложение. Компанией, выступившей с инициативой заключения такого соглашения, стало АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Предметом соглашения являются имущественные комплексы скоростного трамвая, в том числе сети СТ, городского трамвая (в том числе сети), а также приобретаемый и модернизируемый подвижной состав.

Компания «ЭлектроТранспорт Плюс» обязуется проложить 5 километров путей скоростного трамвая вдоль территории Тракторозаводского района до разворотной петли на улице Михайлова и построить тяговую подстанцию для трамвайных путей скоростного трамвая. Также фирма заявила о намерении построить трамвайные пути с контактной сетью, остановочные павильоны и реконструировать сети городского электротранспорта (всего 15 километров) и капитально отремонтировать 22 тяговые подстанции.

Претендент на распоряжение городским электротранспортом намерен реконструировать и имущественные комплексы скоростного трамвая. В частности, заменить 4 эскалатора  и отремонтировать комплекс зданий трамвайно-троллейбусного депо в Красноармейском районе.

Список имущества, который будет передан концессионеру, весьма существенный. В нем – около 3,7 тысячи пунктов, начиная от вагонов, техники и заканчивая огнетушителями.

Заявки на передачу в концессию электротранспорта будут приниматься до конца декабря 2022 года. А все имущество, которым в настоящее время владеет МУП «Метроэлектротранс», должно быть передано концессионеру, который определится на торгах, до 1 февраля 2023 года.

Учредителем АО «ЭлектроТранспорт Плюс» является ПАО «Волгоградоблэлектро». Эта компания фигурировала в качестве возможного концессионера с самого начала обсуждения идеи создания частно-государственного партнерства в данной сфере.

Одним из аргументов, которые выдвигали сторонники этой идеи – власти Волгограда и депутаты городской думы, является возможность получения гранта на развитие электротранспорта и покупку подвижного состава из федерального бюджета. При этом чиновники и депутаты в голос уверяли, что ряд российских городов уже заключили подобное соглашение из-за его выгодности.

Однако не все жители Волгограда поддержали намерение руководства города отдать городские трамваи в частные руки при сохранении государственной поддержки, а точнее – финансирования. Горожане высказывали опасение, что стоимость проезда в электротранспорте резко повысится, когда им будет распоряжаться коммерческая структура. Волгоградцы даже обращались за поддержкой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и к генпрокурору Денису Краснову.

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