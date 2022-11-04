







Жители Волгограда, которые борются за возвращение троллейбусного маршрута №18 в Кировском районе, написали новое письмо Генпрокурору России Денису Краснову и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на коллективное обращение волгоградцев, они заявляют о недопустимости передачи городского электротранспорта в концессию.

- Передача в концессию городской инфраструктуры в нашем регионе и в других регионах привела к негативным разрушительным последствиям: стоимость услуг выросла, а дорогостоящая инфраструктура деградировала и/или была разрушена, - поясняют авторы письма.













Горожане задаются вопросом, зачем сейчас администрация Волгограда пытается направить миллиарды бюджетных средств в коммерческую организацию. Также волгоградцы интересуются, кто будет нести ответственность, если концессионер начнет разрушать линии троллейбусов и трамваев под предлогами «оптимизации» и «убыточности».

Напомним, 15 сентября этого года депутаты городской думы согласились на предложение администрации города передать электротранспорт в концессии.

Общая сумма финансирования проекта на 25 лет составит 12 миллиардов рублей – это федеральные и областные средства, а также деньги возможного инвестора. Концессионер должен будет заняться ремонтом путей и контактных линий, а также обновить подвижной состав.

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